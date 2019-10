Məşhur stilist Türkiyədən qovuldu

İnstaqramda paylaşdığı videolar sayəsində məşhurlaşan DJ Kerimcan Durmaz Amerikaya köçməyə məcbur qalıb.

Publika.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, məşhur DJ bir müddət əvvəl təyyarədə çılpaq foto çəkdirərək paylaşmışdı. O, bu məsələ ilə bağlı açıqlama yayıb Türkiyə xalqından üzr istəsə də, müzakirələr səngimək bilməyib. Odur ki, 5 aydır "linç" edilən Kerimcan Nyu-Yorkda yaşamaq qərarına gəlib.

O, köçməzdən əvvəl yaşadığı villadan da qovulub. İddia olunur ki, Beykoz sakinləri K.Durmazla eyni məhəllədə qalmaq istəməyib. Villalar şəhərciyinin sahibi Erdal Acar “Posta” qəzetinə danışaraq məlumatı təsdiqləyib.

Kerimcan ərazidən uzaqlaşmaq istəməsə də, E. Uyar mühafizə xidmətinin köməyi ilə villadan qovulub.

Qeyd edək ki, Kerimcan Durmaz əvvəllər stilist və makiyajı ustası kimi çalışıb. O, fəaliyyətinə Bakıda məşhur gözəllik salonlarının birində başlayıb. Bir müddət Bakıda yaşadıqdan sonra o, yenidən öz ölkəsinə qayıdıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.