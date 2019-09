Yediyimiz dönərlər: Leş yığanlar əti 50 qəpiyə alırlar - VİDEO – FOTO

Yol kənarlarında, insan axınının çox olduğu yerlərdə dönərxanaların sayı hər ötən il daha da artır. Maraqlıdır ki, ətin, toyuğun və müxtəlif ərzaqların qiyməti hər il artsa da, dönərin qiyməti dəyişmir, 1 manat. Bu isə bəzi alıcılarda müəyyən suallar yaradır. Yediyimiz ət nə ətidir ki, belə ucuzdur və dəyişmir?!

Metbuat.az xəbər verir ki ARB TV-nin "Günə Doğru" proqramında mövzu ilə bağlı maraqlı süjet hazırlanıb.



Ətin kiloqramının 10-12 manat olduğu bu günlərdə paytaxtda 1 manata dönər satılır. Bəzi dönərxalarında isə hətta 1 manata dönərlə yanaşı, ayran da təklif olunur. Bu qiymətləri müqayisə edənlərdə isə şübhə yaranır. Görəsən belə dönəri satanlar nə qazanc əldə edirlər ki, işlərinə davam edə bilirlər. Yoxsa onların satdığı ət heç də təmiz ət deyil?

Eyyub Hüseynov - Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri: “Ölkədə leş yığanlar mafiyası var. Leş gətirilir, paytaxta, başqa yerlərə. Bu cür ətlər bir çox yerlərlə bərabər, dönərxanalara gedir. Leş yığanlar ətin 1 kiloqramını 50 qəpiyə, 1 manata alırlar.

Əkbər Əliyev: AQTA-nın regional bölməsinin rəisi: “Vətəndaşlar bu cür müəssisələrə müraciət edərkən, ilk növbədə ətin mənşəyini təsdiq edən sertifikatı tələb etmə hüquqları var. Əgər bu sənəd yoxdursa, deməli artıq ətin mənşəyi məlum deyil. Vətəndaşlar bu cür ictimai iaşə müəssisələrindən məhsul almamalı və bu barədə agentliyə məlumat vermələri daha uyğun olardı”.

Xatırladaq ki, bu günlərdə mütəşəkkil dəstəyə məxsus anbarlardan satış üçün nəzərdə tutulan 40 ton mənşəyi məlum olmayan, yararsız, ölü heyvan əti aşkar edilib. Bu cür yararsız ət məhsullarının dönərxanalara, şadlıq evlərinə və müəyyən kafelərə paylanması şübhələri var.

