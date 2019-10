İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu (AZPROMO) və “Caspian European Club” (CEC) arasında anlaşma memorandumu imzalanıb.

“Report” xəbər verir ki, imzalanma mərazimi Bakıda keçirilən “Əsrin müqaviləsi”nin 25 illiyinə həsr edilmiş konfransda baş tutub.

Sənədi duma AZPROMO tərəfdən qurumun icraçı direktoru əvəzi Yusif Abdullayev, CEC tərəfdən isə qurumun sədr müavini və baş icraçı direktoru Telman Əliyev imzalayıb.



