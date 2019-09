İran Prezidenti Həsən Ruhani BMT Baş Assambleyasında iştirak etməyə bilər.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, prezidentin hələlik vizasının olmadığı deyilir.

Qeyd olunur ki, ölkənin xarici işlər naziri Məhəmməd Cavad Zərif sentyabrın 20-də, prezident Həsən Ruhani sentyabrın 23-də Nyu Yorka yola düşməlidir.

Lakin onların vizaları yaxın saatlarda hazır olmasa, səfərləri baş tutmaya bilər.(trend.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.