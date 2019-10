KİV: Ermənistanın xarici işlər və müdafiə nazirləri istefa verəcək

“Ermənistanda hakimiyyətin icraedici və qanunverici orqanlarında istefalar davam edəcək”.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Joxovurd” qəzeti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yaxın zamanda Ermənistan baş nazirinin müavini Mqer Qriqoryan, xarici işlər naziri Zöhrab Mnasakanyan, müdafiə naziri David Tonoyan, fövqəladə hallar üzrə nazir Feliks Çolakyan və ekologiya naziri Erik Qriqoryanın da istefa verəcəyi gözlənilir.

Eyni zamanda istefa verəcək hökumət üzvləri arasında maliyyə naziri Atom Cancuqazyan, iqtisadiyyat naziri Tiqran Xaçatryan, eləcə də dövlət gəlirləri üzrə komitənin başçısı David Ananyan da adı qeyd olunur.

“Baş nazir Nikol Paşinyan ABŞ-dan qayıtdıqdan sonra səhiyyə naziri Arsen Torosyanın və əmək və sosial məsələlər üzrə nazir Zauri Batoyanın vəzifədən azad olunması təklifi ilə çıxış edəcək”, - deyə qəzet yazıb.

Məlumata görə, Ermənistan parlamentinin sədr müavini Lena Nazaryan da bu postdan istefa verəcək. Həmçinin deputat Mikael Zolyanın isə hakim “Mənim addımım” fraksiyasını tərk edəcəyə bildirilir. Bu günlərdə başqa deputatların da fraksiyanı tərk edəcəyi gözlənilir.

“Qraparak” bildirib ki, Ermənistan İstintaq Komitəsinin sədri Hayk Qriqoryan da vəzifədən azad ediləcək.

Qeyd edək ki, sentyabrın 16-da milli təhlükəsizlik xidmətinin direktoru Artur Vanesyan, sentyabrın 18-də Ermənistan polisinin rəisi Valeri Osipyan istefa verib. Nikol Paşinyan V. Osipyanı özünə müşavir təyin edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.