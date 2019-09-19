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Avropa Liqasında qrup həyəcanı başlayır

Avropa Liqasında qrup həyəcanı başlayır
12:32 19 Sentyabr 2019
97 İdman
Ölkə mətbuatı
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Bu gün Avropa Liqasında yeni mövsümün qrup mərhələsinə start verilir.

Milli.Az sportinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, 12 qrupda ümumilikdə 24 qarşılaşma keçiriləcək.

6 turun yekunlarına əsasən, sonra qruplarda 1-2-ci yerləri tutan kollektivlər Avroliqanın 1/16 final mərhələsinə vəsiqə qazanacaqlar.

Avropa Liqası. Qrup mərhələsi

A qrupu

20:00 "Qarabağ" (AZƏRBAYCAN) - "Sevilya" (İspaniya)

20:00 APOEL (Kipr) - "Düdelanj" (Lüksemburq)

B qrupu

20:00 "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Malmö" (İsveç)

20:00 "Kopenhagen" (Danimarka) - "Luqano" (İsveçrə)

C qrupu

20:00 "Bazel" (İsveçrə) - "Krasnodar" (Rusiya)

20:00 "Xetafe" (İspaniya) - "Trabzonspor" (Türkiyə)

D qrupu

20:00 PSV (Hollandiya) - "Sportinq" (Portuqaliya)

20:00 LASK (İsveçrə) - "Rusenborq" (Norveç)

E qrupu

20:00 "Renn" (Fransa) - "Seltik" (Şotlandiya)

20:00 ÇFR (Rumıniya) - "Latsio" (İtaliya)

F qrupu

20:00 "Ayntraxt" (Almaniya) - "Arsenal" (İngiltərə)

20:00 "Standard" (Belçika) - "Gimarayeş" (Portuqaliya)

G qrupu

23:00 "Reyncers" (Şotlandiya) - "Feyenoord" (Hollandiya)

23:00 "Portu" (Portuqaliya) - "Yanq Boyz" (İsveçrə)

H qrupu

23:00 "Ludoqorets" - MOİK (Rusiya)

23:00 "Espanyol" (İspaniya) - "Ferensvaroş" (Macarıstan)

İ qrupu

23:00 "Volfsburq" (Almaniya) - "Aleksandriya" (Ukrayna)

23:00 "Gent" (Belçika) - "Sent Etyenn" (Fransa)

J qrupu

23:00 "Roma" (İtaliya) - "Başakşəhər" (Türkiyə)

23:00 "Borussiya" M. (Almaniya) - "Volfsberger" (Avstriya)

K qrupu

23:00 "Vulverhempton" (İngiltərə) - "Braqa" (Portuqaliya)

23:00 "Slovan" (Slovakiya) - "Beşiktaş" (Türkiyə)

L qrupu

23:00 "Partizan" (Serbiya) - AZ (Hollandiya)

23:00 "Mançester Yunayted" (İngiltərə) - "Astana" (Qazaxıstan)

Milli.Az

Xəbərin orijinal ünvanı: https://news.milli.az/sport/787344.html
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Avropa Liqasında qrup həyəcanı başlayır
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