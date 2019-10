Əfqanıstanın Nanqarhar əyalətində aviazərbə nəticəsində 30 nəfər həlak olub.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, daha 45 nəfər yaralanıb.

Qeyd olunur ki, insanlar Xocyani rayonunda yerfındığı toplayarkən aviazərbəyə tuş gəlib.

Zərbənin kim tərəfindən həyata keçirildiyi deyilmir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.