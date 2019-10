Meyxanaçı Samirə Yusifqızının uzun müddətdir xəstəlikdən əziyyət çəkən oğlu efirə çıxıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, Fərid ARB-də yayımlanan "Egizlə izlə" proqramında kamera qarşısına keçib.

Fərid artıq səhhətinin düzəldiyini bildirib.

Qeyd edək ki, Samirə açıqlamasında oğlunu dostlarının hovuza atdığını söyləyib. Həmin vaxt başı daşa dəyən Fəridin beyin sümüyü zədələnib. Ağır halda olan oğlanı əməliyyat edib, beyin sümüyünü çıxarıblar.

