Texnologiyanın sürətli inkişafı ilə ayaqlaşa bilirsinizmi?

Bu gün texnolji yeniliklər insanların görəcəyi işləri xeyli yüngülləşdirib. İstər əlimizdən düşməyən smatfonlar, istərsə də daha geniş miqyaslı əməliyyatların aparılması üçün istifadə edilən texnikalar günbəgün yenilənir və təkmilləşir. Bir sözlə, bu gün yeni funksiyaları ilə insalara rahatlıq yaradan texnologiya nümunəsi sabah artıq tarixə qovuşur.

Bəs görəsən insanlar texnologiyanın sürətli inkişafı ilə ayaqlaşa bilirmi?

“Report”un əməkdaşları bu suala cavab tapmaq üçün paytaxt sakinləri arasında sorğu keçirib.

Sorğu iştirakçılarının bəziləri texniki yeniliklərlə ayaqlaşmanın qaçılmaz olduğunu bildirsə də, bir qismi bunun çətin olduğu qeyd edib.

Video: Vüqar Xanlarov







