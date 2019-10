“Əsrin müqaviləsi” Azırbaycana 143 milyard dollar gəlir gətirib – Nazir

Energetika naziri Pərviz Şahbazov Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında mətbuat konfransı keçirib.

Publika.az xəbər verir ki, nazir qeyd edib ki, 25 il bundan öncə Azərbaycan tarixndə çox əlamətdar hadisə baş verib: “Ulu öndər Heydər Əliyevin birbaşa rəhbərliyi və özünün birbaşa iştirakı ilə “Əsrin müqaviləsi” imzalandı Bu müqavilənin imzalanmsı yalnız və yalnız Heydər Əliyevin qətiyyəti, dövlətçilik təcrübəsi sayəsində baş veridi. “Əsrin müqaviləsi” Azərbaycanın iqtisai-sosial həyatına öz töhfəsini verdi, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə rolunu möhkəmləndirdi. İlk dəfə Xəzər hövzəsinin təbii ehtiyatlarnı beynəlxalq aləmə təqdim etdi. Ulu öndər “Əsrin müqaviləsi” vasitəsilə Azərbayacnın müstəqilliyini möhkəmləndirdi. 25 il sonra bu müqavilə ilə bağlı ulu öndərin bütün ümidləri özünü doğrultdu”.

P.Şahbazov bu layihənin həyata keçirilməsi barədə bəzi faktları açıqlayıb: “Azəri-Çıraq-Günəşli yatağına həmin dövrdə 30 il üçün 36 milyard ABŞ dolları məbləğində sərmayə qoyuldu. Azərbaycan Prezidentinin uzaqgörən neft-qaz siyasəti nəticəsində bu müqavilə 2017-ci ildə daha 32 il müddətinə uzadıldı. Müqaviləyə daha 40 milyard dollar investisiya qoyulacaq. İndiyədən “Əsrin müqaviləsi” ölkəmizə 143 milyard dollardan çox gəlir gətirib. Bu müddət ərzində 492 milyard kubmetr qaz hasil edilib. Ümumilikdə, Azərbaycanın neft-qaz sənayesinə orta hesabla 101 milyard dolllar investisiya qoyulub”.

Nazir bildirib ki, ən azı 62 illik dövrü əhatə edəcək “Əsrin müqaviləsi”nin unikallığı onun effektivliyində, uzun illər üçün nəzərdə tutulmasındadır.

Nazir sentyabrın 20-də “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasının 25-ci ildönümü günü, həmçinin Neftçilər Günü münasibətlə neftçiləri təbrik edib.

