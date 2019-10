İranda zəlzələlər davam edir - Yenə oldu

Bakı. Elnur Bağışov - Trend:

İranın cənub-şərqində, Kirman vilayətində 4,1 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə İranın Tehran Universiteti Geofizika İnstitutunun Seysmologiya Mərkəzi xəbər yayıb.

Məlumatda bildirilir ki, zəlzələ Qolbaf rayonunun 3 kilometrliyində, 10 km dərinlikdə qeydə alınıb.

Zəlzələ yerli vaxtla saat 11:54-də baş verib.

Ölən və ya xəsarət alanlar barədə məlumat verilməyib.

Qeyd edək ki, son bir neçə gündə İranın bir sıra vilayətində 4 baldan yuxarı zəlzələlər baş verib.

Xatırladaq ki, 8 iyulda İranın cənub-qərbində, Xuzistan vilayətində 5,7 bal gücündə baş verən zəlzələ nəticəsində 1 nəfər həlak olub, 112 nəfər yaralanıb.

