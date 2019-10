Sabah Azərbaycanda radio sahəsində ilkə imza atılacaq.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, Xəzər Hit FM-də yayımlanan "6-dan sonra" verilişinin aparıcıları 24 saatlıq yayım edəcəklər.

Belə ki, 103 FM-də 20 sentyabr səhər 8:00-də başlayan yayım non-stop 21 sentyabr 8:00-də yekunlaşacaq.

Yayımın aparıcıları isə Cavid Osmanov, Əhəd Miriyev və Azərin Məmmədli olacaq.

Proqrama məşhurlar da qonaq qismində qatılacaq.

Milli.Az

