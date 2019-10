Bu gün milli komandaların FİFA reytinqi açıqlanıb.

Milli.Az matc.az-a istinadən xəbər verir ki, siyahıda dəyişikliklər qeydə alınıb.

211 yığmanın yer aldığı cədvəldə Azərbaycan millisi yerində qalıb. Nikola Yurçeviçin yetirmələri AVRO-2020-nin seçmə mərhələsi çərçivəsində Uelsə məğlub olub (1:2), Xorvatiya ilə isə bərabərə qalıb (1:1). İki ay əvvəl açıqlanan reytinqdə olduğu kimi, yenə 109-cu pillədə qərarlaşan komandamız aktivinə əlavə 3 xal yazdırıb.

Milli.Az

