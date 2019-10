Müğənninin bacısı 17 yaşında ərə getdi - FOTO

Dünya şöhrətli müğənni Zeyn Malikin bacısı ailə qurub.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, Zeyn Malikin bacısı Safaa 17 yaşı tamam olduqdan 3 gün sonra sevgilisi ilə kəbin kəsdirib.

Onlar evdə təşkil olunan kiçik mərasimlə evləndiklərini elan ediblər. Mərasimdən çəkilən görüntüləri müğənninin anası sosial şəbəkələrdə paylaşıb.

İddialara görə, Zeyn Malik bacısının şad günündə iştirak etməyib.

Qeyd edək ki, "One Direction" qrupundakı mahnıları ilə şöhrət qazanan Zeyn Malik İngiltərədə yaşasa da, əslən pakistanlıdır.

İsmayıl

Milli.Az

