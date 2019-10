Hacı Əliyev nədən məhrum oldu?

Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Hacı Əliyev Qazaxıstanın paytaxtı Nur-Sultandakı dünya çempionatında bürünc medal şanslarından da məhrum olub.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, 65 kq çəki dərəcəsində yer alan titullu idmançımızın təsnifat mərhələsində uduzduğu Hacımurad Rəşidov (Rusiya) finala çıxsa belə, o, təsəlliverici görüşlərə qatılmayacaq. Buna səbəb H.Əliyevin Rəşidova 2:4 hesabı ilə uduzduğu görüşdən sonra hakimlərlə qalmaqalına görə turnirdən diskvalifikasiya olunmasıdır.

Hacı Əliyev qarşıda 2020-ci ildə Tokioda keçiriləcək Olimpiadaya lisenziya verəcək 3 turnirdə iştirak edəcək. Hakimlərin ona göstərdiyi qırmızı vərəq isə yalnız hazırda davam edən dünya çempionatından diskvalifikasiya olunduğu anlamına gəlir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.