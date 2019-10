"Elə ucqar kəndləri var ki, son 15 ildə orada ali təhsil alan bir qız belə yoxdur" - Komitə rəsmisi

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin İnformasiya və analitik araşdırmalar şöbəsinin baş məsləhətçisi Aynur Veysəlova "Qadın hüquqlarının qorunmasında dini icmaların yeri və rolu" mövzusunda keçirilən konfransda çıxışı zamanı deyib.

Onun sözlərinə görə, 2018-ci ildə bu yaşda qadınlar tərəfindən dünyaya gətirilən uşaqların sayı 2129 olub:

"Bu gün cənub zonasında erkən nikahlarla bağlı rəqəm elə də qorxulu deyil. Erkən nikahlar Aran rayonlarında və Bakı kəndlərində də qeydə alınır. Araşdırmamıza görə cənub zonasının elə ucqar kəndləri var ki, son 10-15 ildə orada ali təhsil alan bir qız belə yoxdur".

Milli.Az

