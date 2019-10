Azərbaycanda ilk dəfə toxum sərgi-satış yarmarkaları keçiriləcək

"Yaxın zamanlarda Azərbaycanda ilk dəfə olaraq toxum sərgi-satış yarmarkalarının keçirilməsi nəzərdə tutulur".

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyində (AXA) “Toxumçuluğun mövcud vəziyyəti və aqrokimyəvi xidmətlərə” həsr olunmuş tədbirdə bildirilib.

Qeyd edilib ki, əsas mədsəd istehsal olunmuş sertifikatlı toxumları nümayiş etdirmək, toxum istehsalçılarını istehlakcı ilə birbaşa əlaqələndirmək və toxum bazarını formalaşmasına dəstək verməkdir: “Burada əsas mədsəd istehsal olunmuş sertifikatlı toxumları nümayiş etdirmək, toxum istehsalçılarını istehlakcı ilə birbaşa əlaqələndirmək və toxum bazarını formalaşmasına dəstək verməkdir”.

Həmçinin əlavə edilib ki, fermerlər aldıqları sertifikatlı toxumun keyfiyyətinə bir daha əmin olmaq üçün qeyd olunan laboratoriyalarda yoxlatdıra bilərlər. "Bu il ölkədə 100 min ton sertifikatlı toxum istehsalı gözlənilir", - AXA-dan bildirilib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.