Sentyabrın 18-də saat 11 radələrində Araz çayının İmişli rayonu ərazisindən keçən hissəsində rayon sakini olan qadın oğlu ilə özlərini çaya atmağa cəhd göstərib.

Publika.az Daxili İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, həmin ərazidə xidmət aparan İmişli Rayon Mühafizə Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən bunun qarşısı alınıb. Onlar İmişli RPŞ-yə təhvil verilib.

Araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.