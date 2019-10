Əməkdar artist Dilarə Əliyeva oxuduğu mahnı ilə gündəmə gəlib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, aktrisa Əməkdar artist Röya Ayxanın "Naz eyləyir" mahnısının sözlərini dəyişərək təqdim edib.

Dilarə mahnıda "Elə müğənnilər də var, 50 əməliyyat eyləyir. Dəyişməyə yer qalmayır, bədən də "otkaz" eyləyir. Ağ eyləyir-ağ eyləyir, sənəti var, dağ eyləyir. Özündən bixəbər olan, ona-buna lağ eyləyir" sözlərini işlədib.

Milli.Az

