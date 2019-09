Ramiz Əzizbəyli ən böyük arzusunu dedi, qonaqlar ağladı - VİDEO

Səhhəti ilə bağlı səhnələrdən uzaq düşən xalq artisti Ramiz Əzizbəylidən xəbər var.

Metbuat.az xəbər verir ki, xalq artisti səhhəti ilə bağlı son durum haqda Xəzər TV-də yayımlanan "Hər şey daxil" verilişinə danışıb*

"Hərəkət edə bilmədiyim üçün 9 aydır ki, yataqdayam. Bir ayağım kəsilib. Allah qızımdan razı olsun mənə qulluq edir. Ən böyük arzum ölməməkdir. Hələ çox yaşamaq istəyirəm."

Xalq artistinin bu sözlərindən sonra verilişdə qonaq olan əməkdar artistlər Cavanşir Məmmədov və Firuzə İbadova göz yaşlarına hakim ola bilməyiblər.(azxeber)

Həmin anı təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.