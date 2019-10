Mahir də uduzdu, əsəbiləşdi - VİDEO

Qazaxıstanın paytaxtı Nur-Sultanda güləş üzrə dünya çempionatı davam edir.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, altıncı yarış günündə qadın güləşində 62 və 68, sərbəst güləşdə isə 57 və 65 kq-da mübarizəyə start verilib.

Mahir Əmiraslanov təsnifat mərhələsində çətinliklə də olsa, qırğız güləşçi Ulukbek Joldoşbekova qalib gəlib. 1/16 finalda o rusiyalı Zavur Uquyevə uduzub. Görüşdə 3:0 hesabı ilə üstün olan Əmiraslanov qələbəni əldən verib. Məğlub olan idmançımız əvvəlcə rus idmançı ilə kiçik mübahisə edib. Daha sonra isə o xalçanı yumruqlayaraq əsəbi halda oranı tərk edib.

Hacı Əliyev startda 2 il əvvəl dünya çempionatının finalında məğlub etdiyi Hacımurad Rəşidovla qarşılaşıb. Hakimlərin müəmmalı qərarlarıyla Hacı görüşdən məğlub ayrılıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.