Rəqqasə Fatimə Fətəliyevanın müğənni Ramal İsrafilova cavabı gecikməyib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ifaçının "Fatimə mahnı oxumasın. Millətin zövqünü korlamayın. Hərə öz işi ilə məşğul olsa yaxşıdır" sözlərinə sənətçi əhəmiyyət vermədiyini vurğulayıb.

Studiyaya girib mahnı oxuyan Fatimə "Ramalın acığına. Öpürəm səni. Ramal, sən nə deyirsən düz deyirsən" sözlərini söyləyib.

Milli.Az

