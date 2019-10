Səhiyyə Nazirliyi Sabirabad rayonunda qarayara xəstəliyinə yoluxan şəxslərin son durumunu açıqlayıb.

Nazirlikdən "Report"a bildirilib ki, bir müddət əvvəl Sabirabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına qarayara diaqnozu ilə daxil olan hər iki xəstənin vəziyyəti həkimlər tərəfindən yaxşı qiymətləndirilir.

Qeyd olunub ki, onların sentyabrın 20-21-də evə buraxılacaqları gözlənilir.



