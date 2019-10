Cem Yılmaz erməni rəssamın əsərlərinə 86 min dollar verdi

Türkiyənin məşhur komediya aktyoru Cem Yılmaz erməni rəssam Daron Mouradyanın iki tablosunu satın alıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, "Galeri 77" sərgisinə baş çəkən aktyor rəssamın "Pequod" adlı tablosuna 66 min, "Portre 4"ə isə 20 min dollar pul ödəyib.

Cem yeni aldığı əsərin fotosunu İnstaqram səhifəsində paylaşıb.

Qeyd edək ki, C.Yılmaz ABŞ daxil olmaqla bir çox ölkələrin, eləcə də Ermənistanın incəsənət nümayəndələrinin əsərlərinə sərmayə qoyur. Onun böyük tablo kolleksiyası var.

Milli.Az

