Bakıda yol qəzası baş verib.

Metbuat.az -ın məlumatına görə, hadisə paytaxtın Nəsimi rayonu ərazisində, "Port Baku" kompleksinin qarşısında olub.

Neftçilər prospekti ilə hərəkətdə olan "Opel" markalı avtomobil qəfil idarəetməni itirərək yoldan çıxıb. Avtomobil yolun kənarına dəyərək aşıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmasa da, yolda sıxlıq yaranıb.(trend.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.