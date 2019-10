Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bu sözləri Əməkdar artist Cavanşir Məmmədov "Hər şey daxil" verilişində deyib. Müğənni sosial şəbəkədə məşhurlaşan ifaçıları tənqid edib:

"Paylaşırlar şəkil, müğənni evində ayqqabı ilə oturub. Adam evində ayaqqabı ilə oturur? İnstaqram-da nəsə paylaşırlar, 5 min bəyəni gəlir. Gedin konsert verin o sizi bəyənənlərin 2 mini gəlsin izləməyə. Saxta işlərlə insanları çaşdırmayın.

Bu axının səbəbkarı sponsorlardır. Yeni gələndə başqa cür olurlar, sonra dəyişirlər. Bu da bizim millətə xas olan haldır".

Milli.Az

