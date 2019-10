Gürcüstanda Azərbaycandilli 80, ermənidilli 117 məktəb fəaliyyət göstərir

Gürcüstanda 290-a yaxın məktəbdə tədris qeyri-gürcü - Azərbaycan, erməni və rus dillərində aparılır.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan ombudsmanını 2018-ci il üzrə insan haqları ilə bağlı parlament hesabatında bildirilib.

Sənədə əsasən, 208 məktəb tam qeyri-gürcü dilində fəaliyyət göstərir, 76 məktəbdə isə etnik azlıqların dilində bölmələr var.

Hesabatda qeyd olunub ki, ölkədə Azərbaycandilli 80, ermənidilli 117, rusdilli 11 məktəb fəaliyyət göstərir.

Gürcü-Azərbaycandilli bölmələrin sayı 31, gürcü-Azərbaycan-rusdilli bölmələrin sayı 1, Azərbaycan-erməndilli bölmələrin sayı 2, rus-Azərbaycandilli bölmələrin sayı isə 2 təşkil edir.

Milli azlıqların dillərində olan məktəblərdə 7741 pedaqoq müxtəlif fənlərdən dərs deyir. Azərbaycandilli məktəblərdə 3 411, ermənidilli məktəblərdə 2 985, rusdilli məktəblərdə 1372 müəllim çalışır.

Qeyri-gürcü dilli məktəblərdə təhsil alan şagirdlərin ümumi sayı 51 144 nəfər olub ki, bunların da 25 018-i Azərbaycandilli məktəb və bölmələrin payına düşüb.Ermənidilli məktəb və bölmələrdə isə 13 240 nəfər təhsil alır.

Qeyd edək ki, qonşu ölkədə 2014-cü ildə aparılan son siyahıyaalmaya əsasən azərbaycanlılar Gürcüstan əhalisinin 6,3%-ni (233 min nəfər), ermənilər isə 4,5%-ni (168,1 min nəfər) təşkil edir.



