FIFA futbol üzrə milli komandaların növbəti reytinq cədvəlini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən ayla müqayisədə Azərbaycan milli komandasının mövqeyində dəyişiklik olmayıb. Millimiz 1191 xalla 109-cu pillədə qərarlaşıb.

Qeyd edək ki, siyahıya 1752 xalla Belçika başçılıq edir. Fransa 1725 xalla ikinci, Braziliya isə 1719 xalla üçüncü sıradadır.(AZƏRTAC)

