Alimlər: “Kosmik liftin yaradılması mümkündür”

Beynəlxalq alimlər qrupu müasir texnologiyalar vasitəsilə kosmik lift növlərindən birinin yaradılmasının mümkün olması iddiası ilə çıxış edib. Söhbət Yer kürəsi və Ayı birləşdirən “körpü”dən gedir.



“ICTnews” Elektron Xəbər Xidməti “4PDA www.4pda.ru” resursuna istinadən yazır ki, tədqiqatçıların sözlərinə görə, bu texnologiyanı bəşəriyyətin hazırda malik olduğu alət və materiallardan istifadə etməklə texniki və iqtisadi baxımdan həyata keçirmək olar. “Körpü”nün və ya “kosmik xətt”in üstünlüyü onun Yer ətrafında ayda bir dəfə dövrə vuracağındadır ki, bu da mərkəzdənqaçma qüvvəsinin daha az yüklənməsi deməkdir.



Məlumata görə, Yerin səthinə toxunmayaraq onun səthindən 42 164 kilometr hündürlükdə yerləşəcək konstruksiya yerüstü orbitdən peyk səthinə sərbəst hərəkət etməyə və hazırkı yanacaq göstəricisinin miqdarını üçdəbir dəfə azaltmağa imkan verəcək. Alimlərin planına görə, körpünün inşası üçün “Zylon” karbon polimer kimi materialdan istifadə edilməlidir.



Yerin və Ayın cazibə qüvvələrinin bərabərləşdiyi Laqranj nöqtəsində eksperimentlərin aparılması, zondların buraxılışı, eləcə də bütün konstruksiyanın əlavə dözümlüyünün yaradılması üçün “baza düşərgəsi” tikmək mümkündür.



