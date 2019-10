"Hər şey daxil" verilişi Xalq artisti Ramiz Əzizbəylinin evindən canlı yayım edib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, səhhətində problem olan aktyor artıq 9 aydır yataqda olduğunu söyləyib:

"Gecə heç yatıram ki, yuxum ərşə çəkilib. 9 aydır yataqdayam, ayağım kəsilib. Onu göstərmək lazım deyil. Hərəkətsizəm, yeməyi də yedizdirirlər. Qızım mənə baxır. Sənət dostlarım da gəlib baş çəkir".

R.Əzizbəyli "Əz böyük arzunuz nədir" sualına "Ölməmək, hələ çox yaşamaqdır" cavabını verib.

