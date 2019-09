İsmayıllıda “Kartof Festivalı”nda kütləvi zəhərlənmə - 7 nəfər xəstəxanaya yerləşdirildi

İsmayıllı rayonunda kütləvi zəhərlənmə olub.

Metbuat.az -a APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən gün axşam saatlarında İsmayıllının Talıstan kəndində keçirilən "Kartof Festivalı"nda qeydə alınıb. Festival iştirakçılarından, İsmayıllının Təzəkənd kənd sakinləri - 1991-ci il təvəllüdlü Aytac Rəcəbova, 1974-cü il təvəllüdlü Natavan Nəcəfova, 1971-ci il təvəllüdlü Yeganə Məmmədova, 1977-ci il təvəllüdlü Bəxtirə Mayılova, Kürdmaşı kənd sakinləri - 1987-ci il təvəllüdlü Amil Quliyev, 1987-ci il təvəllüdlü Əlibaba Quliyev, Ucar rayon sakini, 1967-ci il təvəllüdlü Cavad Allahverdiyevin qəflətən halı pisləşib və onlar İsmayıllı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar.

İlkin məlumata görə, adı çəkilən şəxslərin festivalda satılan dönəri yedikdən sonra halı pisləşib. Onların zəhərləndiyi ehtimal olunur.

