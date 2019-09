Sentyabrın 18-də saat 11 radələrində Araz çayının İmişli rayonu ərazisindən keçən hissəsində rayon sakini olan qadın oğlu ilə özlərini çaya atmağa cəhd göstərmişlər.

Metbuat.az -a verilən məlumata görə həmin ərazidə xidmət aparan İmişli Rayon Mühafizə Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən bunun qarşısı alınmışdır. Onlar İmişli RPŞ-yə təhvil verilmişlər.

Araşdırma aparılır.

