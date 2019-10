"AZERNEWS" qəzetinin növbəti nəşri çapdan çıxıb

Bakı. Trend:

Sentyabr ayının 19-da "AZERNEWS" onlayn qəzetinin növbəti nəşri çapdan çıxıb.

Trend-in məlumatına görə, oxucular qəzetin yeni buraxılışında "Sloveniya Azərbaycanla enerji əlaqələrinin genişləndirilməsini gözləyir"; "Daha bir “KOB dostu” mərkəzi açılacaq"; "Dünya musiqi alətləri nümayiş olundu"; "Qobustan Dövlət Qoruğunda açıq qapılar günü keçiriləcək" və digər məqalələrlə tanış ola bilərlər.

"AZERNEWS" Ümumdünya Qəzet və Qəzet Naşirləri Assosiasiyasının (WAN-IFRA) assosiativ üzvüdür.

Onlayn qəzeti oxumaq üçün www.azernews.az ünvanına keçə bilərsiniz.

