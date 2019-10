Belçika Hərbi Hava Qüvvələrinə aid F-16 təyyarəsi Fransanın qərbindəki Britan bölgəsində yerləşən Pluviqner qəsəbəsində qəzaya uğrayıb.

Publika.az xəbər verir ki, qırıcının pilotlarından biri sağ çıxa bilib.

Digəri isə elektrik naqillərinə ilişərək havada qalıb. Lakin daha sonra onu da sağ xilas etmək mümkün olub.

Qırıcının təlim uçuşları əsnasında qəzaya uğradığı bildirilir.

Zümrüd

