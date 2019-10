Goranboy rayonunda ağır yol qəzası qeydə alınıb.

Publika.az Daxili İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, sentyabrın 18-də saat 18 radələrində Goranboy rayonunun Balakürd kəndi ərazisində Tərtər rayon sakini T.Allahverdiyev idarə etdiyi “BMW” markalı avtomobili aşırıb. Nəticədə avtomobildəki sərnişin - Abşeron rayon sakini Günel Manafova hadisə yerində ölüb, sürücü isə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Goranboy RPŞ tərəfindən araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.