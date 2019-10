Bakının əksər hissəsini işıqla təmin edən yarımstansiyalar yenidən qurulur - VİDEO - FOTO

Bakı və Abşeron yarımadasının elektrik təchizatında müstəsna rol oynayan və paytaxtdakı 110 kilovoltluq yarımstansiyaların əksəriyyətini enerji ilə təmin edən 220 kilovoltluq "Müşfiq" və "Xırdalan" yarımstansiyaları "Azərenerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (ASC) tərəfindən yenidən qurulur və enerji təchizatında fasilə yaranmaması üçün işlər xüsusi rejimdə, yarımstansiyanın fəaliyyəti dayandırılmadan həyata keçirilir.

ASC-dən Milli.Az-a bildirilib ki, Badamdar qəsəbəsində yerləşən və 1987-ci ildə tikildiyindən istismar müddətini keçən "Müşfiq" yarımstansiyasında bölmələr, portallar, şinlər, cərəyan transformatorları, ildırımötürücü avadanlıqlar, bir sözlə açıq və qapalı paylayıcı qurğular yenilənib. Yarımstansiyada köhnə idarəetmə binası əsaslı təmir edilib və yeni inzibati bina tikilib. Yarımstansiyanın idarəetməsi yeni binaya keçirilib və mini SCADA yenidən qurulub. Ümumilikdə "Müşfiq" yarımstansiyasında texniki işlər başa çatıb, hazırda ərazidə abadlaşdırma işləri aparılır.

1953-cü ildə tikilən və istismar müddətini bitirən 220 kilovoltluq "Xırdalan" yarımstansiyasında isə əsaslı tikinti, yenidənqurma və təmir işləri hazırda da davam edir. Yarımstansiyada açıq və qapalı paylayıcı qurğular yenidən qurulur, kohnə avadanlıqlar yeniləri ilə əvəz edilir.

Yarımstansiyada ikimərtəbəli inzibati bina tikilir. Burada müasir tipli, məsafədən idarəolunan SCADA dispetçer sistemi qurularaq ümumi sistemə qoşulacaq və məlumatları qəbul etməklə yanaşı sistemə ötürəcək.Yarımstansiyada işlərin 50 faizi artıq başa çatıb və bir neçə aydan sonra yenidənqurma işləri tamamlanacaq.

Qeyd edək ki, qəzaların qarşısının alınması, qəza rejimində yükün bir yarımstansiyadan digər yarımstansiyanın üzərinə köçürülməsi, itkilərin aradan qaldırılması, artan tələbatın qarşılanması ən əsası isəistehlakçıların daha keyfiyyətli və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi üşün yarımstansiyaların yenidən qurulması olduqca əhəmiyyətlidir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.