Nazir: "Azərbaycanın hədəfi stabil neft hasilatını saxlamaqdır"

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov Yeni Azərbaycan Partiyasının mənzil-qərargahında keçirilmiş mətbuat konfransında deyib.

Onun sözlərinə görə, bu il üçün proqnoz 38,7 milyon tondur, 2020-ci ildə bu göstərici qismən artacaq:

"2020-2021-ci illərdə neft hasilatı stabil, 39 milyon ton ətrafında olacaq".

Nazir əlavə edib ki, neft hasilatının stabil səviyyəsinin saxlanması əsas hədəfdir.

Milli.Az

