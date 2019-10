“Qızımın arxasındayam...” - Zümrüd Yağmur

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlının qızı Selcan Yağmur atası barədə sensasiyalı bəyanatla çıxış edib. “Qafqazinfo” xəbər verir ki, sözügedən bəyanatdan sonra F. Qəhrəmanlı feysbukda status yazaraq qızının profilinin oğurlandığını vurğulayıb.

Məlumatı dəqiqləşdirmək üçün F. Qəhrəmanlının həyat yoldaşı Zümrüd Yağmurla əlaqə saxladıq. Z.Yağmur məsələ barədə açıqlama verməyəcəyini bildirib:

“Əvvəllər zəng edib mənim nə yeyib içməyimlə maraqlanmamısınız. Məni bu problemlərlə rahatsız etməyin. Bundan əvvəl yazmışdım ki, romanım bitib. Niyə o zaman daha qlobal məsələlərlə maraqlanmadınız?! Qızıma heç kim təzyiq edə bilməz. Mən onun arxasındayam. Yəqin ki, yaxın zamanlarda bununla bağlı açıqlama veriləcək”. (qafqazinfo)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.