"Real" Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin 1-ci turunda dünən keçirilən PSJ ilə matçda qapıya bir dəfə də olsun zərbə vurmayıb.

Milli.Az-ın qol.az-a istinadən yaydığı xəbərə görə, Madrid klubu son 10 ildə ilk dəfə bu cür uğursuz göstərici ilə üzləşib. "Real" sonuncu dəfə 578 oyun əvvəl rəqib qapısına zərbə vurmamışdı.

Qeyd edək ki, PSJ - "Real" görüşü meydan sahiblərinin 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

