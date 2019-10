ABŞ senatoru uşaq pornosu ilə tutuldu

Pensilvaniya baş prokuroru dövlət senatoru Mayk Folmeru uşaq pornoqrafiyasında ittiham edir.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, 64 yaşlı Respublika Partiyasının üzvünün hüquq-mühafizə orqanları siyasətçinin evində etdiyi axtarış zamanı mobil telefonunda uşaq pornoqrafiyasının görüntülərini tapmasından sonra uşaq cinsi istismarı, uşaq pornoqrafiyası və ünsiyyətdən cinayət istifadəsi ilə günahlandırıldığı məlum olub.

Qeyd olunur ki, araşdırmada istifadəçilərdən biri uşaq pornoqrafiyasını Tumblr mikrobloq servisinə yüklədikdə aşkarlanıb. Yoxlamadan sonra hüquq-mühafizə orqanlarına Folmerin evinə aparan məlumatlar daxil olub. Prokuror qeyd edib ki, "güc strukturlarındakı vəziyyətdən asılı olmayaraq, heç kim qanundan üstün deyil". İddiaların ciddiliyini nəzərə alaraq senator artıq komitə sədri vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Folmer, ilk olaraq, 2006-cı ildə Pensilvaniya Senatına daxil olub və sonuncu dəfə 2018-ci ilin noyabr ayında yenidən seçilib. 2016-cı ildə dövlətdə tibbi marixuana leqallaşdıran qanun layihəsinin qəbul edilməsində əsas rol oynadığı vurğulanır.

Milli.Az

