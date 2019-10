Word Beauty Congress unikal ümumdünya mükafatı "Most Fashionable Awards 2019 "u təqdim edir

İncəsənət, şou-biznes, dəb aləmi və iş sferasında ən yaxşılar kimlərdir? Word Beauty Congress (Dünya Gözəllik Konqresi) unikal ümumdünya mükafatı" Most Fashionable Awards 2019 "u təqdim edir.

Təşkilat komitəsinin sədri Zamir Hüseynov qeyd elədi ki, mükafatın məqsədi bütün dünyada öz sahəsi üzrə professional olan və uğurlarını başqaları ilə bölüşə biləcək ən uğurlu və məşhur insanları təyin etməkdir. Mükafatlandırma Rumıniyanın Avropa Parlamenti tərəfindən, "Avropanın mədəniyyət paytaxtı" seçilən Timişoara şəhərində keçiriləcək. "Most Fashionable" mükafatlandırma tədbirinin məqsədi təkcə ən yaxşıları təyin etməklə yekunlaşmır, eyni zamanda müxtəlif sahələrin insanlarını eyni atmosferdə birləşdirib, unikal təcrübə və bilikləri paylaşma, özünü və işini yeni çərçivələrlə dolğunlaşdırma imkanı yaradır.

Mükafatlandırma ərəfəsində xüsusi gecə və ziyafət təşkil olunacaq. Bu ziyafətdə bütün kontinentlərdən öz işinin ən yaxşıları bir-biri ilə münasibət qurub, təcrübə və bilikləri ilə bölüşüb eləcə də dostluq və partnyorluq üçün unikal imkanlar əldə edəcəklər.

Mükafatlandırma ideyasını və inisiativini Avropanın və Amerikanın öndə gedən biznesmenləri və media şəxsləri, Hollivud ulduzları, əsasən də Maykl Nobel özü dəstəkləyir. Ancaq hər şeydən öncə "Most Fashionable" üçün laureatlar seçilməlidir. Ən yaxşıları bir çox nominantlar üzrə bütün ölkələrdə təyin etmək üçün şəffaf səsvermə keçiriləcəkdir. Səsvermə zamanı nominantların sosial profillərindən (instagram, facebook) istifadə olunacaq. Prosesdə, həmçinin jürilər və idarə heyəti də səsvermə hüququna malikdirlər. Jüri heyətinin hər biri öz sahəsinin profesionallarından təşkil olunacaqdır. Birinci mərhələdə Top - 5 seçimləri aşağıda göstərilən qaydalar üzrə baş tutacaqdır:

- Juri üzvlərinin üç fəxri nümayəndəsi hərəsi bir nominant olmaqla üç nominant seçəcək

- Dördüncü finalçı idarə heyyətinin səs verməsi ilə seçiləcək

- Beşinci finalçı isə sosial səsvermə nəticəsində ən çox səs toplamış iştirakçı kimi qeydə alınacaq və Top-5-ə daxil olacaq

Bütün bu seçimlərdən sonra Top-5 iştirakçılarının şəkilləri yenidən sosial şəbəkədə səs verməyə çıxarılacaq və ən çox səs toplamış şəxs "Most Fashionable Awards" mükafatına layiq görüləcək.

Yaxşılardan ən yaxşıları bütün iştirakçı ölkələr üzrə Rumıniyada yığışacaqlar və möhtəşəm "Opera Timişoara" səhnəsində "Most Fashionable Awards" mükafatını alacaqlar. Başqa ölkələrdən gəlmiş kolleqaları ilə birlikdə bu mərasimin üç günlük proqramı əsasında Rumınyada 6 saatlıq qala nahar, harda ki, iştirakçılar həm öz kolleqaları , həm də onları maraqlandıran digər sahələr üzrə insanlarla tanışlıq yarada biləcəklər. Misal üçün, şərab şirkətləri otellər və restoranlara, otellər isə xarici turizm kompaniyalarına, aktyor və aktrisalar, xarici ölkələrin rejissorlarına təqdim olunacaq, beləcə də digər başqa sahələr üzrə.

"MOST FASHIONABLE" AWARDS

Best Public Figure (female)

Best Public Figure (male)

Best Model (female)

Best Model (male)

Best Fashion Designer

Best Young Fashion Designer

Best Fashion House

Best Hairstylist

Best Stylist

Best Makeup Artist

Best Beauty Saloon

Best Actor

Best Actress

Best Movie Director

Best Movie Producer

Best Film

Best Music Producer

Best Singer (female)

Best Singer (male)

Best Song

Best Music Video

Best Dancer (female)

Best Dancer (male)

Best DJ

Best Photographer

Best Businessman

Best Businesswoman

TV Host (female)

Best TV Host (male)

Best Journalist (female)

Best Journalist (male)

Best TV Show

Best Media

Best Blogger (female)

Best Blogger (male)

Best Marketing Expert

Best Nutritionist

Best Cosmetologist

Best Interior Designer

Best Airline

Best Hotel

Best Luxury Hotel

Best Resort Hotel

Best Spa

Best Gym

Best Nightclub

Best Restaurant

Best Bar

Best Karaoke Bar

Best Coffee Shop

Best Boutique

Best Shopping Mall

Best Concept Store

Best Bridal Boutique

Best Kids Clothing Store

Best Perfume Store

Best Wedding Venue

Best Plastic Surgery Clinic

Best Aesthetic Dentistry

Best Medical Clinic or Medical Center

Best Aesthetic Dentist

Best Plastic Surgeon

Best Bank

Best Jewelry Store

Best Alcohol-free Drink

Best Beer

Best Wine

Best Juice

Best Energy Drink

Best Alcohol Brand

Best Construction Company

Best Residential Project

Best Architect

Best Tourism Agency

Best Advertising Agency

Best Furniture Store

Best Brand

Best Car Showroom

Best Car Rental

Best Insurance Company

Best Doctor

Best Aesthetic Doctor

Best Aesthetic Medical Clinic or Medical Center

Best Lash Maker

Best Nail Artist

Best Nail Art Studio

Best Chef

Best Manager

İnformasiya dəstəyi - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az