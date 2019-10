“Space” telekanalında yayımlanan “Sadə həqiqətlər” verilişinin növbəti qonağı keçmiş təhsil naziri Misir Mərdanov olub.

Kult.az xəbər verir ki, 15 il təhsil naziri olan Misir Mərdanov bəzi ittihamlara cavab verib və olduqca maraqlı açıqlamalar verib.

Xatırladaq ki, “Sadə həqiqətlər” verilişi 20 sentyabrda saat 21:50-də "Space" TV-də yayımlanacaq.

