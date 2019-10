Oyun zamanı futbolçuları ildırım vurdu - VİDEO

Matç zamanı ildırım bir futbol sahəsini vurdu.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, Yamayka çempionatındakı matç zamanı şimşək futbolçuları vurub. Qarşılaşmanın 82-ci dəqiqəsində, bir neçə hücumdan sonra iki oyunçu qazona yıxılıb və matçı davam etdirə bilməyiblər.

Daha sonra daha iki nəfər sağlamlıq durumlarından şikayətləniblər. Ümumilikdə 4 oyunçu xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəstəxanadakı oyunçulardan biri sinə ağrısından şikayətlənib. Elektrokardioqrafiyada ürək ritminin pozulması göstərilib.

