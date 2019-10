Bakı. Trend:

Fransanın Loryan şəhərində Belçika Hərbi-Hava Qüvvələrinə məxsus F-16 qırıcısı qəzaya uğrayıb.

Trend-in məlumatına görə, pilotlar katapult edə bilib. Hadisə nəticəsində xəsarət alanların olmadığı deyilir.

Təyyarə fermerlərə məxsus sahəyə düşüb. Qeyd olunur ki, qəza təlim uçuşu zamanı baş verib.

