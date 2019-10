Daha 4 güləşçimizin rəqibi bilindi - Dünya çempionatı

Qazaxıstanın paytaxtı Nur-Sultanda güləş üzrə dünya çempionatı davam edir.

Milli.Az xəbər verir ki, sabah sərbəst güləş üzrə 70, 74, 92 və 125 kq-da mübarizəyə sart veriləcək. Bu gün həmin çəkilər üzrə püşkatma mərasimi keçirilib və güləşçilərimizin rəqibləri müəyyənləşib.

70 kq



Təsnifat - Ağahüseyn Musafayev - Heydər Yavuz (Türkiyə)

74 kq



Təsnifat - Hacımurad Hacıyev - Kumar Suşil (Hindistan)

92 kq



1/8 final - Şamil Zubairov - Süleyman Qaradəniz (Türkiyə)

125 kq

Təsnifat - Cəmaləddin Məhəmmədov - Vitali Piaşniak (Belarus)

