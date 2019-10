Futbolçu şəhərin ortasında avtomobilində güllələndi

Holland futbolçu Kelvin Maynard qətlə yetirilib.

Publika.az xəbər verir ki, futbolçu ötən gün Amsterdamda güllələnərək öldürülüb.

Təcili tibbi yardım onun köməyinə çatsa da, futbolçu xilas ola bilməyib.

Hollandiya polisi təhlükəsizlik kameralarına düşən iki şübhəlinin saxlanılması üçün axtarışlara başlayıb.

Karyerasında İngiltərənin “Burton Albion” və Belçikanın “Royal Antwerp” kimi komandalarında çıxış edən 32 yaşlı atlet hazırda Hollandiyanın 5-ci liqasındakı “Alphense Boys” komandasında çıxış edirmiş.

Zümrüd

