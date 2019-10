Beynəlxalq kart təşkilatları Azərbaycan banklarına daha bir qadağa qoyub

Gələn ildən Azərbaycan banklarının plastik kart istifadəçiləri statik 3D kodlarından yararlana bilməyəcəklər.

"Report"un bank sektorundakı mənbədən əldə etdiyi məlumata görə, "Visa International" və "Mastercard" beynəlxalq kart təşkilatları yerli banklara bununla bağlı qadağa qoyub.

Beləliklə, 2020-ci ildən ölkədə yalnız dinamik 3D kodlarından istifadə etmək mümkün olacaq. Beynəlxalq şirkətlər qadağanı statik kodların təhlükəsizlik baxımından etibarsız olması ilə əlaqələndiriblər.

Qeyd edək ki, statik kodları kart sahibləri bir dəfə müəyyən edir və əməliyyatlar zamanı həmişə ondan istifadə edirlər. Bu isə statik kodların ələ keçirilməsini asanlaşdırır. Dinamik kodlar üçün daima yeni olur.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.