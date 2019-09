Bu qəribəliklərə sadəcə Taylandda rast gələ bilərsiniz /FOTOLAR

Cənub-şərq ölkəsi olan Tayland gördükləriniz qarşısında sizi çox təəccübləndirəcək.

Metbuat.az Taylandın heç bilinməyən qəribə xüsusiyyətlərini təqdim edir:

Taylandda itlər üçün yaradılan bir kafe mövcuddur

Qeyri-adi məkanları və itləri sevirsinizsə Taylanddakı bu kafeyə gedə bilərsiniz. “Corgi cafe” adlanan bu məkanın sahiblərinin əvvəlcə iki iti var idi və onların daha sonra 7 blsı olub.Daha sonra itlərin sayı artmağa başlayıb və sahibləri bu sevimli tlərin əyləncəsinihər kəslə paylaşmaq istəyib. Bu səbəblə belə bir yer açmağa qərar verib. Burada bir-birindən ləzzətli yeməkləri yeyərkən itlərlə əylənə bilərsiniz .

Fərqli bir təcrübə istəyirsinizsə selfinizin olduğu kafeyə gedə bilərsiniz

Taylandda kafe mədəniyyəti olduqca fərqlidir. Adi köpüklü qəhvə sizi cəlb etmirsə öz fotonuzu qəhvənin üstünə sala bilərsiniz. Bangkokda yerləşən “KFC Selfi cofee” hər kəsə selfili qəhvələr təqdim edir. bunu sadəcə fotonuzu kafenin “Facebook” ünvanına göndərməklə əldə edə bilərsiniz.

Həqiqi körpəyə bənzəyən gəlinciklərin uğur gətirdiyinə inanılır

Tayland rituallar və batil inanclar ölkəsi olduğu üçün gəlinciklərin belə şansolduğuna inanılması təəccüblü deyil. “Luk thep” adlanan bu həqiqi gəlinciklər Taylandda əhəmiyyətli bir yerə sahibdir. Bəzi insanlar bu gəlinciklərlə həqiqi körpələr kimi davranırlar. Restoranlarda onun üçün yemək sifariş verir, onun üçün baxıcı tutur, ofislərində göz önündə qoyur və geyimlərini dəyişdirirlər.

Dəmir yolunun kənarında qurulan bazar

“Maeklong” dəmiryolu bazarı Bangkok şəhərində qurulub və burada sadəcə meyvə-tərəvəz satılır. Onu fərqləndiən cəhət isə qatar yolu üərində qurulmasıdır. Gündə bir neçə dəfə buradan qatar keçir və qatar keçdiyi zamanlar insanlar mallarını kənara qoyub gözləyirlər, daha sonra isə işlərinə davam edirlər.

Məhkum təcrübəsi yaşamaq istəyənlər üçün həbsxanaya bənzər otellər mövcuddur

Məhkum olmanın necə bir hiss olduğunu bilmək istəyirsinizsə həbsxanaya bənzəyən bu otellərə üz tuta bilərsiniz. Bangkokda yerləşən bu otellərin girişində oradakı əşyaları istifadə edə bilmək üçün açar götürür və daha sonra həqiqi məhkumlar kimi dəmirlərin arxasında yerlən bir otağa sahib olursunuz. əgər bu təcrübə sizi kifayət qədər məhkum kimi hiss etdirmirsə yalnız qala biləcəyiniz otaqları da seçə bilərsiniz.

Devid Bekham heyranı olan futbolsevərlər bu məbədi ziyarət edə bilərlər

Turustlər buranı “Devid Bekham məbədi” kimi tanısa da bura əslində bir budist mbədidir və adı “Vat Parivat”dır. Məbədin baş rahibi bir Mançester Yanayted dəstəkçisi olduğundan buraya Devid Bekhamın fiquru qoyulub.

Taylandda yetişən 22 banan növündən ən böyüyünü dada bilərsiniz

Dünyada mövcud olan bananlardan 22 növü Taylandda mövcuddur. Kiçik və böyek banan növlər ilə yanaşı şirin və duzlu bananlar da burada var. Taylan əhalisi banandan sadəcə yemək üçün istifadə etmir, qabıqlarından papaq və vedrə də hazırlayırlar.

