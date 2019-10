Məşhur onlayn satış portalı “Amazon” ilk dəfə müştərilərə nağd ödəniş etmək imkanı yaradıb.

“Report” “Banki.ru”ya istinadən xəbər verir ki, ekspertlər belə bir addım nəticəsində “Amazon”un ənənəvi alış-veriş mərkəzlərilə rəqabətdə xal qazanacağı qənaətindədir.

Bununla yanaşı, “Amazon” 19 ölkədə istifadə olunan “AmazonPay Code” şəbəkəsinin yaxın həftələrdə ABŞ-da da 15 min məntəqədə tətbiq olunacağını, “Amazon Cash” şəbəkəsinin də xeyli genişləndirilərək 100 min məntəqədən xidmət göstərəcəyini açıqlayıb.

“Amazon” vasitəsilə bazarlığın nağd ödənişləri “Western Union” köçürmə şəbəkəsi, habelə CVS apteklər və 7-11 dükanlar şəbəkələrində də qəbul olunacaq.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.