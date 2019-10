Nazir: OPEK+ ölkələrinin təcili iclasını çağırmağa ehtiyac yoxdur

Bakı. Kəmalə Məmmədli - Trend:

Səudiyyə Ərəbistanında baş vermiş son hadisələrlə əlaqədar OPEK+ təşkilatının təcili iclasını çağırmağa ehtiyac yoxdur.

Trend-in məlumatına görə, bunu Energetika naziri Pərviz Şahbazov Yeni Azərbaycan Partiyasının mənzil-qərargahında keçirilmiş mətbuat konfransında deyib.

Nazir bildirib ki, neft bazarlarındakı hazırkı vəziyyət OPEK baş katibi Məhəmməd Barkindo ilə telefon danışığı zamanı müzakirə olunub: “Əgər ilk günlərdə təcili iclas məsələsi gündəmə gəlmişdisə, hazırda buna ehtiyac yoxdur”.

P.Şahbazov əlavə edib ki, hazırda neft tədarükü ilə bağlı problem yoxdur və neft qiymətləri stabildir.

